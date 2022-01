DMI advarer mod forhøjet vandstand

Den kraftige blæst er ikke kun sur for landets cyklister. Den kraftige vind fra nord fører også til forhøjet vandstand flere stedet i landet her til eftermiddag.

Hele den fynske kyst, den sydlige del af Lillebælt, det sydfynske øhav og Smålandsfarvandet ved Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn er ramt af de høje vandstande.

Også på den sjællandske nordkyst ved Isefjorden og ved Roskilde Fjord advarer DMI mod forhøjet vandstand.

DMI forventer, at vandstanden på sit højeste kommer til at være 110-130 cm over normal vandstand.

Det oplever man blandt andet i Vordingborg, hvor sejlklubben Snekken er ved at få bygget nyt klubhus. Men det nystøbte fundament ligner mere et svømmebasin i de her timer, hvor vandet skyller ind.

Foto: Per Rasmussen

- Det ser da dramatisk ud, siger Niels Mikkelsen, der er bestyrelsesformand i sejlklubben.

Han tager dog dagens oversvømmelse med ophøjet ro.

- Det udsætter måske byggeriet en halv dag, men det er ikke alvorligt. Vi tager det ikke så tungt, fordi vandet løber lige så hurtigt ud, som det kommer ind, siger Niels Mikkelsen.

Når klubhuset står færdigt, skal det - ironisk nok - være en del af havnens højvandssikring.

Ifølge DMI skulle vandstanden vende tilbage til vanligt niveau i løbet af natten til fredag.