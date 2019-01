DMI advarer mod giftig cocktail: Vær forsigtig

Bevæger du dig ud på vejene i løbet af torsdag aften eller nat, skal du være ekstra varsom.

Vejene er flere steder i landet isglatte og har allerede ført en stribe af trafikuheld med sig.

- Temperaturerne er hurtigt faldene, og med snefaldet tidligere i dag er det en giftig cocktail. Det er ikke så meget på grund af det, der er faldet ned, men på grund af det, der bliver liggende og fryser til is, lyder det fra Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Værst står det til i den sydlige del af landet og Nordvestsjælland, men hele landet har fået en omgang salt inden for de seneste 12 timer.

- Så der er salt på vejene. Men der vil altid være en risiko for trafikuheld. Man skal derfor være ekstra opmærksom. Ligger der en smule sne langs vejen, er det en god idé at være mere opmærksom, siger Jakob Riis-Petersen, vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter.

Kan pludselig blive glat

Jakob Riis-Petersen råder til, at man holder øje med trafikmeldingerne, hvis man vil ud at køre.

- Der kan komme nogle byger, der gør, at vejen pludselig bliver glat. Hele aftenen og natten skal man være ekstra opmærskom. Så det er en god idé at køre i bedre tid, end man regnede med.

- Og så skal man køre forsigtigt, og det er vigtigt, at man holder god afstand til den, der kører foran en, siger vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Mange steder har det været en våd dag, med regn slud og og tøsne . Typisk er kommet mellem 3 og 10 mm , og nu i aften og i nat bliver der udbredt frost så pas på derude, mange steder kan det blive isglat pic.twitter.com/Jws8gSm00f — DMI (@dmidk) 17. januar 2019

En skærpet opmærksom er også det bedste råd fra Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Kig ned på jorden, inden du hopper op på cyklen. Det kan være, man ikke kan se, der er glat, fordi der ikke er sne, men derimod is. Det samme med fortove. Kig op, og se, om der er klar himmel. For er der det, er der helt sikkert frost.

Isen smelter

- Når alt det våde er frosset fast, er der sikkert mange, der har problemer med at få bilerne lås op fredag morgen. Og endnu værre er der stor risiko for at skvatte på fortovet og cykelstierne, siger den vagthavende meteorolog ved DMI og fortsætter:

- Men solen skinner fredag, så det, der fryser nu, vil smelte.

Fredag bliver temperaturerne mellem en og fire grader, så isen på vejene smelter i løbet af fredag formiddag.

De kommende dage vil det være plusgrader i dagtimerne og frostgrader i nattetimerne. Men da der ikke er udsigt til store mængder nedbør, er der heller ikke udsigt til glatte veje.