DMI advarer mod rimglatte veje

Det er en god idé at køre forsigtigt i morgentrafikken fredag morgen. DMI advarer nemlig mod, at der er risiko for rimglatte veje.

Det fortæller DMI til Ekstra Bladet.

- Vi har i øjeblikket en faldende temperatur på vejene, og det betyder, at der er risiko for rimglatte veje. Det er især i Jylland og på Fyn, at der er risiko for det, siger vagthavende metereolog hos DMI, Frank Nielsen, til Ekstra Bladet.

Hos DMI er rådet derfor, at man passer på ude på vejene.

- Det er især her i morgentimerne og op i løbet af formiddagen, at der er risiko for de glatte veje. Så det er en god idé at være forsigtig, lyder meldingen fra DMI.

Temperaturen vil være et sted mellem 2-5 grader, oplyser DMI.