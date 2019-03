DMI advarer: Nu rammer vindstød af stormstyrke

Oplevede du kraftig modvind på cykelstien i morges, så var du ikke den eneste. Fredagen er nemlig begyndt yderst blæsende landet over. Ifølge Thyge Rasmussen, meteorolog hos DMI, må vi forberede os på, at den voldsomme blæst vil fortsætte dagen igennem.

- Der kom kraftige vindstød ind over den nordvestlige del af Jylland først her i morgentimerne, hvor det har været oppe på det, der hedder stærk storm, sådan en 28 meter i sekundet. Nu er vindstødene så begyndt at bredde sig ned over resten af landet, så der har også været vindstød af stormstyrke inde i Midtjylland og ovre ved Djursland, lyder det fra Thyge Rasmussen.

I de kommende timer vil det kraftige blæsevejr bevæge sig mod øst, hvor Sjælland og Bornholm vil blive ramt.



- Frem til først på eftermiddagen vil der stadig være vindstød af stormstyrke i store dele af landet. Men det begynder efterhånden sådan at flytte sig østpå, så vinden lægger sig lidt i det jyske, og så flytter vindstødene til gengæld over til Sjælland og Bornholm, forklarer meteorologen.



Rammer hovedstaden over middag

- På Vestsjælland er det allerede tæt på stormstyrke nu, og det når ned til Københavns-området inden for den næste time eller to. Så her omkring middagstid vil det nok være omkring vindstød af stormstyrke på store dele af Sjælland, uddyber Thyge Rasmussen.



Det positive ved blæsevejret er, at det medfører, at solen kommer frem, og så vil det stort set vil holde tørt resten af dagen. Allerede nu skinner solen i store dele af landet.

DMI anbefaler, at man tænker sig om og tager sine forbehold under det voldsomme blæsevejr.



- Det er jo det sædvanlige med kraftig vind: Sørg for at tøjre løse genstande, og pas på, hvis du færdes i trafikken, for vindstødene kan godt virke lidt overraskende, når de kommer.