DMI advarer om farligt vejr: Her bliver det værst

DMI advarer tirsdag om, at 'voldsomt' og 'farligt vejr' kan ramme Danmark.

Der er udsendt varsel om forhøjet vandstand, og DMI forventer en vandstand mellem 1,2 og 1,5 meter over normal vandstand i de områder, hvor vejret rammer hårdest.

'Vær forberedt på, at hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale, kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger. Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder,' skriver DMI.

Ifølge DMI bliver det værst langs Nordfyns kyst, men vandstanden forventes at stige flere steder: Den sydvestlige del af Kattegat, i Storebælt og den nordlige del af Lolland, i Odense Fjord, Issefjorden og Roskilde Fjord.

Kraftig blæst

Hele landet kan desuden forvente meget blæst både tirsdag og onsdag, og der er risiko for, at Storebæltsbroen lukker helt eller delvist for trafik.

- Det blæser allerede nu med kuling og vindstød lige under stormstyrke ned gennem Kattegat og Storebælt - og også ind over land. Blæsten drejer efterhånden over i nord, og det betyder også, at blæsten kan give problemer for Storebæltsbroen, siger Klaus Larsen, der er meteorolog hos DMI.

Ifølge Klaus Larsen kulminerer det voldsomme vejr de fleste steder omkring klokken to og fem natten til onsdag.

Beredskaberne forbereder sig

Danske Beredskaber, der er de kommunale beredskabers fællesorganisation, forbereder sig lige nu på en travl eftermiddag og aften.

Der udlægges watertubes og sandsække, og man klargør mandskab til udfordringerne, fortæller Danske Beredskaber i en pressemeddelse.

'Når blæsten kommer og vandet stiger, så er det dog ikke bare en sædvanlig indsats for beredskaberne. Det kræver nemlig markant mere materiel og mandskab, end ved de hændelser, man normalt betragter som beredskabets kerneopgave', skriver Danske Beredskaber.

