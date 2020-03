DMI advarer om farligt vejr: Vindstød af orkanstyrke

Tidligt torsdag morgen varsler DMI om stormen Laura, der bringer vindstød af orkanstyrke.

Det betyder samtidig, at varslet flere steder i landet er gået fra kategori 1 'voldsomt vejr' til kategori 2 'farligt vejr'.

Det gælder flere steder langs den jyske vestkyst, i Nordjylland, Norddjurs, Samsø, Kalundborg, Odsherred, Frederikssund, den nordlige del af Nordsjælland samt Bornholm.

'DMI forventer storm 25-28 m/s fra vest med vindstød af orkanstyrke 33-35 m/s. Stormens navn er Laura. Følg med på #stormdk og #Laura', står der på DMI's hjemmeside.

Når der kommer vindstød af orkanstyrke, er der risiko for, at tagsten vælter ned, og at træer kan vælte og spærre tog- og vejrstrækninger. Der er desuden 'stor sandsynlighed' for, at broer må lukkes for trafik, skriver DMI.

Her et eksempel fra varslet i Thisted, hvor 'Laura' forventes at ramme kl. 7 torsdag morgen. Foto: DMI

Generelt skriver DMI om kategori 2 'farligt vejr':

'Vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Følg myndighedernes råd, og vær ekstra opmærksom, når du færdes ude. Følg vejrudviklingen på dmi.dk.