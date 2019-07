DMI advarer om kraftig regn

Der kan søndag opstå meget voldsomme, lokale byger, advarer DMI lørdag aften om.

Ifølge vejrtjenesten er der risiko for, at der lokalt kan falde mellem 25 og 35 millimeter regn i løbet af seks timer. Der er også risiko for kortvarige skybrud, hvor der på blot en halv time falder op til 15 millimeter vand.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/fLpzbopGJc — DMI (@dmidk) 6. juli 2019

DMI forventer, at der fra søndag eftermiddag dannes byger over Nordjylland, som bliver kraftige og kan være med torden. Regnen bevæger sig langsomt og kan derfor sende store mængder vand ned over udvalgte områder.

'Da der er tale om meget lokale byger, er der nogle som vil opleve tørvejr, mens man tæt herpå vil kunne få en ordentlig skylle,' skriver DMI.

Nord-, Øst- og og Midtsjælland får samme tur natten til mandag, hvor der frem til mandag morgen ventes at falde store mængder af regn, som er ledsaget af torden.