DMI advarer om lumsk vejrfænomen: Det kan blive rigtig farligt

DMI udsender varsel om tæt tåge i nat og i de tidlige morgentimer. Sigtbarheden bliver meget vanskelig at forudsige, lyder det fra DMI

Vi går en meget tåget nat og morgen i møde, lyder det fra DMI, der har udsendt et varsel om tæt tåge gældende for den nordvestlige del af landet.

- Det er simpelthen et resultat af, at efteråret nu er kommet, og at luften står ret stille, fortæller meteorolog Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

Tæt tåge er defineret ved, at sigtbarheden når ned omkring 100 meter, hvor 'almindelig' tåge bare kræver, at sigtbarheden er under en kilometer, lyder det fra DMI.

Ikke bare tågesnak

Og det er ikke tale om tågesnak, når meteorolog Jesper Eriksen siger, at man skal holde øje med et helt særligt fænomen.

- Tågen kan pludselig blive ekstremt tæt og sigtbarheden meget, meget lav, hvis man for eksempel kører igennem en lokal lavning i landskabet (dal eller bakke, red.). Så kan sigtbarheden pludselig ændre sig fra dårlig til virkelig, virkelig dårlig, siger Jesper Eriksen.

Derfor opfordrer DMI bilister til at køre ekstra forsigtigt og forberede sig på lav sigtbarhed.



Senere på morgenen forventer DMI dog at tågen igen letter, og faktisk venter der hele landet en solrig og varm dag med temperaturer på op til 25 grader.