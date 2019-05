DMI advarer om skybrud og torden

Her til morgen er der varsel om torden og skybrud på Sjælland

Der er risiko for skybrud og torden på Sjælland tidligt tirsdag morgen. Det oplyser vagthavende ved DMI, Klaus Larsen.

- I forbindelse med en koldfront er et område med torden vokset op over Sjælland og har allerede give enkelte skybrud, lyder det.

Varslet gælder for Nordvestsjælland, Københavns Vestegn, Nordsjælland, København og Amager, Lejre, Roskilde, København Nord, Frederikssund, Holbæk, Greve og Solrød.

DMI oplyser, at koldfronten langsomt bevæger sig over Fyn og Jylland, og i den forbindelse er der risiko for yderligere lokal torden og skybrud senere på dagen.

DMI varsel om lokale skybrud og torden for Nordvestsjælland, Københavns Vestegn, Nordsjælland, København og Amager, Lejre, Roskilde, København Nord, Frederikssund, Holbæk, Greve og Solrød. Er gældende indtil kl. 7:00 #dktrafikinfo https://t.co/2ZIf3R9RaP — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) May 21, 2019

DMI oplyser, at bilister bør tilpasse kørselshastighed til forholdene og undgå at køre ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden.

