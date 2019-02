DMI advarer om voldsomt vejr

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, advarer bilister i det meste af landet om risiko for tæt tåge mandag morgen.

Tågen begyndte i Jylland, men har i løbet af natten spredt sig til resten af landet.

DMI varsler om voldsomt vejr i forbindelse med tåge, fordi det giver dårlig sigtbarhed og kan genere trafikken.

- Der er en sigtbarhed på under 100 meter. Det er der, vi varsler, fordi det giver problemer for trafikken, lød det tidligere fra vagthavende meteorolog hos DMI Thyge Rasmussen.

Varslet om tæt tåge gælder indtil videre til mandag klokken 10. Det kan dog blive forlænget.

Kør efter forholdene

Flere politikredse opfordrer bilisterne til at køre forsigtig.

'Der ligger en tæt tåge mange steder i politikredsen. Kør efter forholdene', lyder det fra vagtchefen hos Sydsjællands Politi.

Også på Fyn opfordrer politiet til forsigtighed.

'Der er risiko for tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter. Gældende for hele Fyn. Kør forsigtig og hold afstand', lyder det.

Tågen skyldes, at lun og fugtig luft kommer ind over Danmark fra vest. Og når luften kommer ind over de kolde farvande, dannes der tåge, oplyser DMI.