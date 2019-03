DMI advarer om voldsomt vejr

Lørdag aften vil der være kraftige vindstød med risiko for stormstyrke over Danmark, og der vil være risiko for, at man fraråder kørsel for vindfølsomme køretøjere

Der er risiko for flyvende tagsten og væltede træer, når lørdagen nærmer sig aftentimerne.

Det er på grund af en kraftig vind fra vest, hvor der er risiko for vindstød af stormstyrke, som ruller over Danmark.

Det fortæller Thyge Rasmussen, der er vagtchef hos DMI, til Ekstra Bladet.

Først på dagen vil vinden dog ikke være ligeså kraftig.

- I løbet af lørdag formiddag og eftermiddag vil der være en hård vind til kuling over landet. I blæsevejret vil der er være en del regn, og nogle steder vil der være risiko for hagl, fortæller Thyge Rasmussen.

Vejret vil tage til omkring klokken 21 lørdag aften Foto: Christer Holte

Risiko på broerne

Klokken 07.42 oplyste Vejdirektoratet, at vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over Vejlefjordbroen på grund af den kraftige vind.

Vindfølsomme køretøjer frarådes at passere E45 Vejlefjordbroen pga. kraftig vind. Vinden forventes først at aftage søndag morgen #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) March 9, 2019

Det er der også risiko for, at andre broer kommer til at fraråde i løbet af dagen, oplyser Vejdirektoratet.

- Svendborgsund-broen vil senere også fraråde kørsel for vindfølsomme køretøjer. Og der er risiko for, at Storebælt samt flere broer også vil lave restriktioner i løbet af dagen, fortæller Britt Osted Nielsen, der Vagthavende i Trafikcenteret Vejdirektoratet, til Ekstra Bladet.

- Men umiddelbart ser det ikke ud til, at nogle af broerne kommer til at lukke.

Sikrest indendørs

Hvis man skal være udendørs i løbet af lørdag aften, så skal man være opmærksom, oplyser DMI.

- Der kan være ting der vælter, eller løse tagsten. Hvis man er ude at cykle, så er der også risiko for, at man kan vælte, fortæller Thyge Rasmussen.

- I det hele taget er det nok bedre at blive derhjemme og åbne en god flaske rødvin.

Vinden aftager dog forholdsvis hurtigt i løbet af natten, så der vil kun være en let til frisk vind i løbet af søndag formiddag. Og resten af dagen vil blive en glimrende en af slagsen.

- Det bliver en pæn søndag med kig til solen og stort set tørt vejr. Så hvis man har planer om udendørsaktiviteter i weekenden, så skal man vælge søndag, fortæller Thyge Rasmussen.