DMI advarer om voldsomt vejr

Fredagen har de fleste steder i Danmark budt på et ganske flot sommervejr, men i den vestlige del af Jylland risikerer man, at dagen slutter med en ordentlig omgang møgvejr.

En front med byger og torden bevæger sig nemlig ind over det jyske, og det giver risiko for skybrud. Det skriver DMI i et varsel. Der er er risiko for, at der falder 15-25 millimeter regn på under 30 minutter.

- Der er allerede blevet målt over 25 millimeter regn i Tønder. Fronten bevæger sig nordvest på og lige i øjeblikket ligger den henover Esbjerg-området, siger vagthavende metrolog ved DMI Anna Christiansson.

Det er primært i det den vestlige del af Jylland, at man skal forberede sig på et ordentligt regnskyl i løbet af aftenen. DMI forventer, at bygerne aftager omkring klokken 22.