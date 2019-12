DMI advarer: Pas på her

Våde veje bliver til glatte veje, når temperaturen i nat kommer under frysepunktet. Det får DMI til at løfte pegefingeren over for de bilister, der skal ud i morgentrafikken.

- Her i den kommende nat, hvor det bliver frostvejr de fleste steder, skal man passe rigtig meget på, lyder det gode råd fra meteorolog Thyge Rasmussen.

- Selvfølgelig vil vejmyndighederne sørge for at salte, hvor det er nødvendigt - især på de store veje - men på de mindre veje skal man passe på, og hjemme på fortovet skal man sikre sig, at det ikke er glat.

De farlige veje skyldes en giftig kombination af våde dage og nætter med temperaturer under frysepunktet.

- Der er stadig solskin mange steder, men altså også nogle byger med regn og slud, og det vil sige, at vejene nogle steder bliver temmelig våde i løbet af dagen. I aften og i nat er det klart vejr, og så kan det igen blive rigtig glat nogle steder, forklarer Thyge Rasmussen.

De glatte morgener fortsætter dog ikke ugen ud, for i weekenden kommer bliver det godt nok vådt, men også lunt.

- Temperaturerne vil være ganske høje, og vi kommer op omkring syv til ti grader, og det er slut med nattefrost.

