DMI advarer: Pas på når du fyrer af her

DMI advarer nu danskerne i en bestemt landsdel om at passe på vind og regn i aften

Hvis man bor i den sydlige del af Danmark, så handler det om at få stillet sit nytårskrudt et tørt sted.

DMI melder nemlig nu, at det vil komme til at regne i aften.

- Den sydlige del af Danmark vil opleve regn og blæst i løbet af aftenen og natten, siger vagthavende meteorolog Claus Larsen.

Og det betyder også, at man her skal være ekstra opmærksom, når man skal fyre af, siger han.

- Når der er blæst, og det samtidig regner, så skal man lige tjekke at ens krudt ikke er vådt, og at det ikke blæser for meget, så raketterne ikke pludselig opfører sig underligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Sådan bliver vejret i Danmark i aften. Foto: DMI

I Australien har de allerede skudt nytåret ind med kæmpe fyrværkeri show.

Den gode nyhed

Den gode nyhed er dog, at det ikke burde være noget problem at se de flotte raketter, når klokken ringer midnat.

- Skydækket er slet ikke lavt nok til, at vi ikke burde kunne se raketterne helt fint, siger Claus Larsen.

I den nordlige del af landet, hvor regner lige nu, kan man imidlertid se frem til en tør aften.

Læs også: Familiecoachen: Nytårsforsæt for hele familien