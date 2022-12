DMI advarer: Risiko for isslag

I Nord- og Vestjylland er der varslet risiko for let isslag frem til klokken 9, der kommer til at give stedvist sne, varsler DMI

Pas på, hvis du kører i Nord- og Vestjylland.

Her til morgen varsler Dansk Meteorologisk Institut, at der er risiko for lette isnedslag.

Ifølge vagthavende meteorolog ved DMI, Mille Jensen står isslagene til at ramme fra Skagen ned over Randers til lige syd for Ringkøbing.

- I fronten i området har der været noget sne, der falder som lette isslag, som er farligt for trafikken

- Derudover er der risiko for sneglatte veje og is i hele landet

Isslagene kommer til at dale fra himlen og danne stedvist sne, og forhåbentlig kommer ingen bilruder til at lide overlast.

Generelt er den vestlige del af landet her fra morgen ramt af rimtåge, der betyder, at sigtbarheden falder drastisk til mellem 200 og 500 meter. Men allerede her til morgen står det slemmere til, hvor sigtbarheden er helt nede på 100 meter. Hvilket DMI klassificerer som tæt rimtåge.

Vejdirektoratet er i gang med at hjælpe lastbiler, som sidder fast, flere steder i Jylland Også tidligere på ugen stod den på voldsomt vejr.

Står til at vende

Men som det står lige nu, står den bidende kulde og de tilfrosne ruder til at svinde hen over det næste stykke tid, hvor det ser ud til, at der bliver skruet op på klodens termostat.

- Vejret kommer nok til at vende, hvis ikke i dag så i morgen, fortæller Mille Jensen.

- Temperaturen er steget en del over natten, - flere steder i landet står det til at blive i hvert fald op til en fem graders varme,men der er stadig minusgrader nogen steder i landet, når vi kommer senere hen på dagen

Dårlig sigtbarhed

Generelt er sigtbarheden ramt fra morgenstunden af. Det danske landskab er ramt af rimtåge, der betyder, at sigtbarheden falder drastisk til mellem 200 og 500 meter. Men allerede her til morgen står det slemmere til, hvor sigtbarheden er helt nede på 100 meter. Hvilket DMI klassificerer som tæt rimtåge.

- Vi er nede i noget dis og rimtåge, der forhåbentlig klarer op her først på dagen

- Det kommer til at hæve op en lille smule, og så bliver det til tågedis, der i sidste ende ender ud i nogle grå skyer, siger vagthavende meteorolog ved DMI Mille Jensen

- Det er, hvad der kommer til at kendetegne dagen i dag