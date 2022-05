DMI advarer: Risiko for skybrud

Mandag er der risiko for kraftig regn eller endda skybrud

Det kan være en god idé at medbringe en parapy, når du går ud ad døren mandag - især hvis du bor i den østlige del af landet.

Her er der nemlig risiko for kraftig regn, skybrud og tordenvejr, melder DMI.

- Man kan få et glimt af solen her i morgentimerne, men ellers får vi en dag med mange skyer, siger vagthavende meteorolog Erik Hansen.

- Vi har allerede set byger over Storebælt-området og i sydvestlige Jylland samt lidt smådrypperier hen over Sjælland. Det vil vare ved resten af dagen, men i eftermiddag kan bygerne udvikle sig og blive kraftige, fortsætter han.

Risikomelding

DMI har udsendt en risikomelding om kraftig regn eller skybrud for den østlige del af landet.

Kritieriet for kraftig regn er, at der falder 24 millimeter på seks timer. Kriteriet for skybrud er, når der falder 15 millimeter på 30 minutter.

- Men det er ikke sikkert, at der vil komme voldsomt vejr, så derfor er der ikke tale om et decideret varsel, siger Erik Hansen.

Temperaturerne vil mandag ligge omkring de 12 til 16 grader.

- Sommeren begynder på onsdag, i hvert fald ifølge kalenderen. Hvornår følger vejret trop?

- Ja, altså de første dage i ugen bliver det småkøligt med skyer og byger. Men fredag ser det ud til, at det begynder at bedres, selvom der stadig vil være lidt byger og vind, siger Erik Hansen og understreger, at prognoserne til den tid er behæftet ved usikkerhed.

- Weekenden ser lovende ud. Sommeren skal nok komme, den bliver bare et par dage forsinket.