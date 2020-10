DMI advarer: Risiko for tæt tåge

Skal du ud at køre bil mandag morgen, kan du med fordel sænke farten.

DMI har nemlig udsendt en risikomelding for tæt tåge. Det fortæller vagthavende meteorolog Erik Hansen.

- Der er her til morgen risiko for tæt tåge, hvor sigte er under 100 meter, siger Erik Hansen.

Risikomeldingen gælder for Sjælland, Fyn og dele af Østjylland.

- Tågen gør det farligt at begå sig i trafikken, så man kan med fordel køre lidt langsommere, specielt på motorvejene fastslår den vagthavende meteorolog.

Foruden den tætte tåge er det også en ganske kold morgen, danskerne står op til.

- I Jylland er temperaturerne ganske tæt på frysepunktet, fortæller Erik Hansen.

Klarer op

Tågen vil dog lette i løbet af dagen.

- Den vil lette i løbet af formiddagen, og så får vi faktisk en dag med nogen sol de fleste steder og overvejende tørt. I eftermiddag vil der så småt komme lidt flere skyer og enkelte byger, og vinden vil være svag til jævn, siger Erik Hansen og tilføjer, at dagtemperaturen vil ligge mellem 10 og 13 grader.

- Så det er ikke noget at råbe hurra for.