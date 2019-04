DMI advarer: Risiko for tørke frem til sommer

Mens marts måned var rekordvåd, har april indtil videre været knastør.

DMIs tørkeindeks har siden midten af april ramt næsthøjeste trin på skalaen, et ni-tal. Meteorolog hos vejrtjenesten Steen Hermansen konstaterer derfor, at det 'efterhånden ser ganske alvorligt ud', også selvom det ikke er usædvanligt med en tør periode i foråret.

- Det her nærmer sig alligevel grænsen for det temmelig usædvanlige, siger meteorologen.

- I forhold til det tørkeindeks vi kan forvente for årstiden, har vi opbygget et massivt vandunderskud på cirka 60 mm på landsplan, og det kan få betydning for tørkesituationen lang tid fremover, supplerer Mikael Scharling, som er klimatolog på DMI.

Regn på vej

Går du og savner en regnbyge, er der dog trøst at hente. Ifølge DMI er der nemlig en smule regn på vej.

- Det gælder allerede i indeværende uge, hvor der kan komme lidt, og især i weekenden kan vi være heldige, alt efter hvordan man ser på sagerne, fortæller Steen Hermansen.

Den tendens fortsætter ind i næste uge, hvor vejret bliver mere ustadigt, men på den lange bane kan vi nemt risikere en gentagelse af sidste års knastørre sommer.

Artiklen fortsætter under billedet.

Selvom tørkeindekset ifølge Steen Hermansen forhåbentlig bliver halveret i løbet af den næste uges tid, kan den tørre april måned få betydning for tørkesituationen mange måneder frem, oplyser DMI.

Det vil med stor sandsynlighed betyde, at landet bliver ramt af flere naturbrande i de kommende måneder, lyder det fra Mikael Scharling.

- I de seneste 36 dage, siden den 19. marts, er der på landsplan blot faldet 6,4 mm nedbør. Samtidig har solen badet landet i solskin i 289 timer svarende til hele 8 timer pr. dag. Tørkeindekset er i samme periode steget fra 0 til lige under 9, hvilket svarer til ’høj risiko for tørke.

Tørkeindekset plejer at være cirka 3,5 sidst april, omkring 6 først i juni, og mellem 6 og 7 i juli og april.

Det høje niveau på tørkeindekset i foråret betyder dog, at en sommer med normal solskin og nedbør derfor stadig vil være relativt tør.

Hør DMIs månedsprognose, og hvilke forbehold man bør tage i det tørre vejr, i månedsprognosen over artiklen.