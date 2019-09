DMI advarer: Risiko for voldsomt vejr

Man skal være ekstra opmærksom, når man færdes i trafikken søndag morgen.

DMI har nemlig varslet, at der er risiko for tæt tåge med en sigtbarhed på under 100 meter. Dermed kan der være en øget risiko for trafikuheld.

- Der er klart vejr mange steder og ingen vind, hvilket er gunstige vejrforhold for tåge. Idet temperaturen falder, får vi dannet rigtig meget tåge her i aften og nattetimerne, siger Mette Wagner, der er vagthavende ved DMI.

Her er der risiko for den tætte tåge. Foto: DMI

Advarslen er sendt ud med farvekoden blå, der dækker over: 'Risiko for voldsomt vejr.'

- Der er dog stadigvæk store usikkerheder om, hvor tæt tågen bliver. Derfor har vi sendt det ud som en risiko, og ikke en reel varsel, siger Mette Wagner.

Tågen kan især ramme: Nordvestsjælland, Midtsjælland, Sydvestsjælland, Nordsjælland, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Thy og Mors, Vendsyssel, Himmerland, Storaalborg, Jammerbugt, Næstved, Furesø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal, Randers, Skive, Viborg, Holstebro, Lemvig og Struer