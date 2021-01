DMI advarer: 'Stærk storm' torsdag

Langs den vestjyske kyst melder DMI om risiko for 'voldsomt vejr'.

Der er tale om et varsel om stormende kuling og vindstød af stormstyrke hele vejen op langs kysten, skriver DMI i en pressemeddelelse.

Det skyldes et lavtryk, som bevæger sig fra Storbritannien til Norge, fortæller vagthavende hos DMI Martin Lindberg.

- Det er et lavtryk, som bevæger sig i morgen fra det nordøstlige England over Nordsøen til Stavanger. Det er et lavtryk med kraftig vind, især sydøst for lavtrykkets centrum.

Det begynder allerede at blæse sidst på natten eller tidlig morgen torsdag, og det forventes at ramme vindstød af stormstyrke ved middagstid torsdag. Det forsætter dog resten af torsdagen.

- Vinden tiltager yderligere. Vi kommer op på stærk storm. Altså over 28 og måske op til 30 meter i sekundet, især mellem Thyborøn og Hanstholm. Og det er sent i morgen eftermiddag eller aften mellem 17 og 21, siger Martin Lindberg.

Forhøjet vandstand

Der er desuden varsel om forhøjet vandstand i Vadehavet og i Limfjorden.

- Først i Vadehavet og den centrale vestkyst op til Limfjorden, som presser vandet ind i Limfjorden. Så jeg har sendt et varsel i Lemvig fra sent i morgen aften fra klokken 20 eller 21 lokal tid. Men højvandet begynder allerede i morgen eftermiddag på Vestkysten.

- Vi forventer, at vi kommer op på 2,5 meter, måske helt op til 2,6 meter over den normale vandstand i Vadehavet, og på den centrale vestkyst omkring 2,3 meter. I Lemvig er den seneste prognose knap 1,5 meter, siger Martin Lindberg.

Den forhøjede vandstand forventes at stilne af sidst på aftenen fredag. Den vil dog forblive forhøjet i Limfjorden ved Lemvig i længere tid, måske helt frem til natten til lørdag, fortæller Martin Lindberg.