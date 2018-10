DMI advarer: Store dele af Danmark indhyllet i tåge

Tæt tåge med en sigtbarhed på under 100 meter indhyller natten til torsdag hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland, varsler DMI.

Allerede onsdag aften er flere steder i landet dækket af tåge, hvor sigtbarheden nærmer sig 100 meter eller under.

Det siger Claus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Vi forventer, at der kommer til at ligge tåge i store dele af landet, og der kommer en koldfront i løbet af natten. Dog uden nedbør som sådan. Men under alle omstændigheder er der temmelig ringe sigtbarhed i den sydøstlige del ad landet, siger han.

Kør forsigtigt

Den tætte tåge kan gøre vejene usikre med større risiko for trafikuheld. Derfor beskriver DMI tågen som 'Farligt vejr'.

- Vi kategoriserer det som farligt vejr, fordi det gør det mere besværligt og farligt at komme rundt på vejene og. Man skal tage sig i agt for det, siger Claus Larsen fra DMI.

Skal man alligevel ud i trafikken, har den vagthavende meteorolog et råd med på vejen.

- Man skal bare køre efter forholdene. Det er egentlig det bedste råd, uanset hvordan vejret er. Problemet er, at nogen ikke gør det, og nogen tror, de kan køre 100 kilometer i timen, selvom de kun kan se 10 meter frem, siger han.

Tågen skulle gerne lette tidlig torsdag morgen.