DMI advarer: 'Temmelig hidsige'

Der er risiko for skybrud flere steder i landet. På Sjælland forventes også hagl og torden

'Varsling om lokale skybrud og torden - kategori 1', står der i en gul 'breakingbjælke', når man lige nu besøger DMI's hjemmeside.

Kategori 1 dækker over det, vejrtjenesten betegner som 'voldsomt vejr', og det er lige præcis det, der er på menuen denne mandag flere steder i landet.

På Sjælland varsler DMI om lokale skybrud med hagl og torden, mens der i den øst- og sydøstlige del af Jylland samt på Fyn og Lolland-Falster varsles om risiko for skybrud.

'Da prognoserne indikerer, at bygerne kan blive temmelig hidsige, og der samtidig ikke er meget vind, er der risiko for, at der lokalt kan falde mere end 15 mm regn på 30 minutter', lyder det i meteorolog Frank Nielsens kommentar.

Dermed opfyldes kriteriet for skudbryd.

DMI's varsel gælder fra mandag klokken 11 til klokken 18.