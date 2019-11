DMI advarer trafikanter

Skal du ud at køre i aften eller i løbet af natten til søndag, så skal du være ekstra varsom.

Det fortæller DMI, som har sendt et varsel ud om tæt tåge i den sydlige del af landet. Særlig Syd- og Sønderjylland bliver hårdt ramt, mens andre steder dog også kan blive ramt.

- Vi har varslet i Syd- og Sønderjylland, og så har vi lavet en risikovarsel for Fyn og den sydlige del af Midtjylland, siger vagtchef hos DMI Thor Hartz.

Advarslen sender de ud, fordi det kan give problemer i trafikken.

- Vores varsel for tæt tåge er defineret som under 100 meter i et større område. Nogle steder har vi målt en sigtbarhed helt ned til 50 meter.

- Så begynder det at være problematisk for trafikanter. Det gør i hvert fald, at man skal være mere opmærksom i trafikken, siger Thor Hartz.

Tågen er varslet helt frem til klokken otte søndag morgen.