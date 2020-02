DMI advarer: Vindstød af stormstyrke i weekenden

Søndag blev landet ramt af forhøjede vandstande og kraftige vinde med stormstyrke.

Her en lille uge senere ser det ud til, at en gentagelse rammer flere stedet af landet.

- De fleste vil kunne mærke det, men det bliver ikke helt så slemt som i søndags, siger DMI's vagtchef Lars Henriksen til Ekstra Bladet.

- Særligt ramt bliver de på Vestkysten, hvor der lokalt kan ramme vinde med stormstyrke, tilføjer han.

Sender advarsel

På deres hjemmeside gør DMI ligeledes opmærksom på, at der i slutningen af weekenden rammer et stærkt blæsevejr.

'Alt tyder på, at det skal begynde at blæse kraftigt op søndag til en stormende kuling fra sydvest med vindstød af stormstyrke,' forklarer Frank Nielsen til hjemmesiden.

Her opfordrer DMI desuden til, at man følger med, da der er en vis risiko for voldsomt eller farligt vejr i løbet af de næste fem døgn.

- Vi sender advarslen her ud, så folk ved, hvordan de skal forholde sig, når det rammer, siger Lars Henriksen til Ekstra Bladet.

Særligt voldsomt kommer det til at gå for sig søndag og mandag, oplyser han, og jo tættere vi kommer, jo nemmere er det at vurdere, hvor voldsomt, det bliver.

Tidligere på dagen lød meldingerne, at vindstyrken kan nå op mod 30 meter i sekundet, hvilket er en smule mindre end sidste søndag, der ramte 35 meter i sekundet, men som stadig potentielt kan nå stormstyrke.