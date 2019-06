DMI advarer: Voldsomt skybrud på vej

Både natten til onsdag og natten til torsdag kan hele landet risikere at få et stort skyl regn med dertilhørende torden

Enkelte steder i landet har fået store mængder regn i løbet af tirsdagen, og det ser ud til, at det fortsætter natten over.

I hvert fald melder DMI om risiko for skybrud og kraftig regn over hele landet både natten til onsdag og natten til torsdag.

- Umiddelbart er risikoen lige stor begge nætter. Der er i hvert fald forhøjet risiko for det. Og hvis der ikke kommer skybrud, så kan der jo sagtens komme noget, som er tæt på, siger vagtchef hos DMI Klaus Larsen.

Den kraftige regn kommer ifølge vagtchefen fra Tyskland, og den kan med stor sandsynlighed ramme hele landet.

- Lige for øjeblikket ser det ud som om, der er to celler, som er på vej op fra Tyskland, hvor den ene har kurs mod de østlige egne, og den anden har kurs mod de vestlige egne. Så derfor har vi bevaret en risikomelding for hele landet.

- Det kunne sagtens ramme hele landet, men vi kan også risikere, at det, der kommer længst ud over Østersøen, dør ud i løbet af natten, siger han.

Uvejret skyldes en varme, som ligger over store dele af Europa.

- Vi ligger i en sydøstlig strømning af varm luft, som trækker op over os. Når vi kommer ud på eftermiddagen, og det har varmet temmelig meget op over centraleuropa og Tyskland, så udvikler det sig og trækker nordpå i løbet af aftenen og kommer op over det danske område i løbet af natten.

- Det kan godt lige få lidt ekstra kraft om natten. I hvert fald med tordenbyger. Om det bliver kraftigt nok til skybrud, det er vi lidt usikre på, men der kommer i hvert fald både regn og torden op over os i løbet af natten, siger Klaus Larsen.

Tidligere i dag blev den vestlige del af landet også ramt af store mængder regn.

- Vi har haft nogle byger, som har passeret de jyske områder i dag, hvor der er faldet 10-12 millimeter på en times tid, siger vagtchefen.

For at regnen kan betegnes som et skybrud, skal der lokalt falde 15 mm eller mere på 30 minutter.