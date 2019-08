DMI advarer: Voldsomt vejr over Danmark

Find regnfrakker og paraply frem for det bliver en våd weekend, og nu varsler DMI om kraftig regn med mulighed for lokale skybrud.

Vagtchef hos DMI Jesper Eriksen uddyber overfor Ekstra Bladet:

- Det bliver en dag, hvor der kommer en lind strøm af byger indover Danmark fra sydvest.

- Samtidig tiltager vinden, og det betyder, at risikoen for at skybrudskriteriet bliver overskredet er lille. Men kommer der flere byger i træk, har vi det, der hedder et kraftigt regnskyl, siger han.

Se også: Dårligt nyt for Smukfest-gæster

Smukfest kan være i fare

På DMI’s hjemmeside kan man se, hvilke kommuner der har størst risiko for at blive gennemblødte i løbet af lørdagen. Her er det blandt andet Skanderborg, hvor Smukfest netop løber af stablen, der er i risikozonen.

- Hvis man bor forenden af en bakke, har man trukket nitten, og man skal gøre, hvad man kan for ikke at få vand i kælderen, siger vagtchefen.

Trods man ikke bor i et af de varslede områder, skal man dog ikke tro, at man kan holde sig tør.

- Selvom kortet viser, at det er værst mod nord, er man overhovedet ikke sikret, hvis man bor i de sydlige dele af landet. Der kan også komme kraftig nedbør der, siger Jesper Eriksen, der har alligevel har et spinkelt håb om, at ét sted i landet kan undgå vejrgudernes vrede.

- Den eneste landsdel, jeg næsten med sikkerhed kan sige ikke bliver ramt at kraftig nedbør, er Bornholm.

Se også: Musikboss i modvind efter aflysning: Jeg er træt af at blive svinet til

Se også: 'Smukfest bør have mere fokus på kvinder'