DMI advarer om risiko for rimglatte veje i morgentimerne. Samtidig er der risiko for byger med sne i visse dele af landet

Danskerne er stået op til temperaturer under frysepunktet, og det får nu DMI til at advarer trafikanter i morgentrafikken om at være ekstra påpasselige.

- Der er risiko for rimglatte veje i store dele af landet, lyder det fra meteorolog Lars Henriksen mandag morgen.

Lige nu er store dele af landet fortsat ramt af minusgrader og problemerne med glatte veje, vil derfor fortsætte nogle timer endnu.

Derfor er det også muligt at blive mødt af en saltspreder i morgentrafikken.

- Det er særligt store dele af Sjælland, den centrale og nordlige del af Fyn samt det meste af Jylland, der er ramt af frost. Ved Aarhus er der helt ned til 5 grader lige nu, siger Lars Henriksen.

Kun i den sydvestlige del af Jylland, har man lige nu plusgrader. Det skyldes en række byger, der er på vej ind over området.

- Jeg kan ikke udelukke, at de kan give sne lokalt i Syddanmark. Men generelt ser det ud til, at vi får en flot dag med gode chancer for sol og tre til seks grader de fleste steder, oplyser Lars Henriksen.