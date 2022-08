DMI afblæser skybrud: Her er årsagen

Skyerne har for meget fart på til, at der stadig er risiko for skybrud, vurderer DMI

Skybrud, skybrud og skybrud.

Vejrudsigter har nærmest ikke budt på andet den seneste tid, men nu har DMI valgt at ophøre fredagens skybrudsvarsling, og det er der en helt særlig årsag til.

- Hver gang, vi har fået en ny prognose i dag, er der byttet rundt på, hvor det skulle regne henne. Og i dag har skyerne haft for meget fart på, til at de kan opfylde kriterierne.

- Hvis vi nu tog intensitet per minut, ville de måske være kraftige nok, men de er bare væk for hurtigt, siger Trine Pedersen fra DMI til Ekstra Bladet.

Kriteriet for et skybrud er nemlig, at der skal falde mere end 15 millimeter regn over en periode på maksimalt 30 minutter, men skyerne har simpelthen ikke stået nok stille, til at det bliver opfyldt.

Slipper ikke

Det betyder dog ikke, at der ikke er risiko for kraftige byger og torden, forklarer hun.

- Vi slutter i dag med fortsat sol og varme øst i landet, men i nat bliver der byttet lidt rundt, så der bliver klart vejr i Jylland, mens den sydøstlige del af landet kan se frem til byger.

- Det er også det, der ligger i morgen og kan give regn til de østlige egne. Det er usikkert, præcis hvor meget regn det kaster af sig, siger Trine Pedersen.

Faktisk kan vi se frem til noget rimelig ustadigt vejr de kommende dage, lige pånær en dag.

- Lørdag ser faktisk ret flot ud med vestenvind og overvejende tørvejr. 95% af Danmarks befolkning vil i hvert fald sige, det bliver tørt.

- Og efter det ryger vi ud i lidt mere ustadigt vejr. Søndag byder på byger i den vestlige del af landet, og over middag kan de godt ramme Sjælland også.

Varmen fortsætter

Men en ting, man stadig kan regne med, er temperaturerne. Store dele af landet vil nemlig fortsat opleve sommertemperaturer, og det imponerer selv Trine Pedersen fra DMI.

- Står man helt ude på Vestkysten, er det ikke sikkert, man kommer op på de 20 grader, men til gengæld er det rigtig pæne temperaturer øst på med 20-25 grader.

- Jeg synes, det er imponerende, at temperaturerne kan blive ved med at holde.

