DMI afslører: På vej mod rekord

Marts anno 2019 har budt på særdeles meget regn. Fortsætter tendensen, vil måneden i år formentlig tangere rekorden for mest nedbør i forårets første måned

Kalenderen siger marts, men vejret syner af efterår.

Forårets første måned har nemlig været ganske regnfuld og blæsende. Fortsætter regnmængderne, kan vi nærme os rekorden for mest nedbør i marts måned.

Og meget tyder på, at de tvivlsomme forhåbninger kan blive en realitet, lyder meldingen fra DMI.

- Når vi ser frem mod den kommende uge, bliver det en både våd og periodevis blæsende uge. Jeg vil nærmest sige, at det minder mere om efterårsvejr end egentligt reelt forårsvejr, det vi har i vente her de næste dage, siger meteorolog Lars Henriksen.

Rekord i sigte

Normalt falder der ifølge DMI 40 millimeter regn i marts måned, og det har vi allerede fået.

- Indtil nu, hvor vi skriver 11. marts, har vi faktisk fået næsten 50 millimeter, fortæller Lars Henriksen fra DMI.

Selvom 50 millimeter regn er over normalen, er vi stadig et godt stykke fra rekorden, men det er ikke usandsynligt, at vi når den.

- Vi havde en marts måned i 1978, hvor vi nåede 100 millimeter. Det er faktisk en rekord for mest nedbør i marts måned. 11. marts og 50 millimeter allerede nu og en uge, der byder på masser af nedbør, nok også når vi kigger længere frem. Hvem ved, så kan det jo være, at vi kommer op og tangerer den rekord, siger Lars Henriksen.

I videoen øverst i artiklen kan du få vejrudsigten for hele den kommende uge.