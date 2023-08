DMI: Bedre sommervejr er (måske) på vej

Der har været regn, regn og atter regn i juli måned.

Men der er håb for en smule bedre sommervejr. I hvert fald hvis DMI's månedsprognose viser sig at holde stik.

Månedsprognosen er udsendt tirsdag 1. august og gælder til og med 10. september.

Ifølge den vil det ustadige og kølige sommervejr fortsætte i næste uge.

Men fra midten af august er der tegn på, at et højtryk igen kan give os mere stabilt og tørt vejr med højere temperaturer og bedre chancer for sol, lyder det.

Byger og torden

Men først skal vi altså lige igennem endnu nogle dage med trist sommervejr.

I den kommende uge vil der altså være både ustadigt og køligt vejr med byger og blæsevejr.

Bygerne kan være ret kraftige, og lokalt kan der være torden.

I løbet af ugen kan det dog begynde at lysne en kende med aftagende vind, færre byger og varmere vejr.

Solen kommer tilbage

Ugen efter - i uge 33 - bevæger et højtryk sig formentlig ind over Danmark, og med sig bringer det flere dage med chance for tørt vejr og solskin. Der vil dog stadig være risiko for regnbyger.

Dette vejr vil formentlig vare ved ind i uge 34.

Når vi når til september, er det sværere at spå om fremtiden, understreger DMI.

Men her ser det indtil videre ud til, at der er god chance for dage med tørt og solrigt vejr.

Et stykke ind i september er der også en mulighed for, at et højtryk en overgang bygges op over Skandinavien og forsyner os med lunt, tørt og solrigt sensommervejr, skriver DMI i prognosen.

Men det er naturligvis endnu usikkert, understreger de.