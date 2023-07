DMI bekræfter: Juli tangerer trist rekord

Noget nær nattehimmel kunne ses over Korsør, før regnen væltede ned. Følg udviklingen live her

Juni var den tørreste måned i mands minde.

Til gengæld er regnen væltet ned over landet gennem juli. Så meget, at der er tale om en rekordmængde nedbør for sommer-måneden nogensinde.

Det slår DMI fast på julis sidste dag, hvor man tidligere på dagen varslede den mulige nedbørsrekord.

Turister vader rundt i regnvejr ved Rådhuspladsen i København. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Vådeste nogensinde

Rekorden for den vådeste juli målt i Danmark er næsten 100 år gammel. Tilbage i 1931 blev således målt 140 millimeter på landsplan.

Mandag skulle der bare falde 0,6 millimeter på landsplan, før juli 2023 ville hamle op med den tidligere rekord.

- De seneste tal viser, at der er tale om præcis 140 millimeter regn på landsplan, Lars Henriksen, som er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Dermed er rekorden tangeret. Men den bliver formentlig også slået.

- Det regner i hvert fald stadig flere steder i landet, så vi må vente og se. Det er jo en ren gyser, nu når der kun er få timer tilbage af juli, uddyber meteorologen med lune i stemmen.

Ikke fantastisk vejr

Generelt er der heller ikke udsigt til det helt fantastiske vejr i weekenden.

- Ugen fortsætter i det ustadige spor med perioder med regn og byger, men også lidt eller nogen sol. Temperaturerne kommer hele ugen til at ligge mellem 18 og 22 grader, lød det tidligere på dagen fra Hans Peter Wandler, som mandag morgen var vagthavende meteorolog hos DMI.

Ugen bliver generelt præget af byger. Det er dog med det ustadige vejr svært at forudsige, hvor meget nedbør der kommer og hvornår.