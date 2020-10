DMI: Bliver ikke mere efterårsagtigt

Skal du i sommerhus i efterårsferien, er det en god idé både at pakke regntøj og en tyk sweater.

Ferien starter især ud med mange byger, imens at temperaturen også vil falde til mellem 10-13 grader.

- Hele landet vil lidt på skift blive ramt af det her ustadige vejr. Der er ikke et specifikt sommerhusområde, hvor du kan slippe for regn og blæst. Hvis du du vil have tør vejr og sol, er det ikke i Danmark, siger Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Nogle af dagene står på byger, mens andre vil få vedvarende regn. Lavtrykket kan hurtigt rykke på regnen henover landet.

Ikke meget sol

Lavtrykket ind over landet skaber ikke meget blæst, men i løbet af onsdag vil blæsten tage til.

Solen vil ikke komme meget frem i løbet af ugen, men DMI udelukker da ikke noget tørvejr.

- Tirsdag er det bedste bud på en tør dag, hvor solen måske også vil komme frem. Nordvestjylland ser også ud til at gå fri onsdag, siger Anja Bodholdt.

Nogle steder kan det måske snige sig op på 15 grader, men dommen er klar fra DMI.

- Det bliver nok den mest efterårsagtige efterårsferie, som det kan blive, siger Anja Bodholdt.