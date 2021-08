DMI: Dagene med 25 grader er slut

En trist, grå, våd og blæsende sensommer. Og ifølge Mette Zhang, vagthavende metrolog ved DMI, kan vi godt skyde en hvid pil efter at det bliver bedre.

- Hvis du har dage med +25 grader i kikkerten, så ville jeg nok vende kikkerten syd på, siger Mette Zhang.

Så medmindre du gerne vil varme op til at blive vinterbader, så er badedagene nok slut fortsætter hun.

Lavtryk over Danmark

Der ligger nemlig et lavtryk over Danmark i de her dage, som giver det triste vejr. Det betyder, at selvom temperaturen egentlig er i den gode ende, så har vi alligevel blæst, skyer og byer, som var det efterår.

Temperaturen denne august er ikke meget koldere, end det normalt er i denne uge, udtaler DMI.

Efterår i den kølige ende

Igår kunne Ekstra Bladet fortælle, at vi går et koldt efterår i møde. Den gode nyhed er til gengæld, at vi kan forvente mindre blæst og regn end normalt i de kommende måneder, lyder det fra Mette Zhang.

- Den nye sæsonprognose peger på, at regntøj og gummirøjsere får flere pauser dette efterår end normalt, uddyber hun.

Vi kommer nemlig til at mærke til et højtryk vest for De Britiske Øer, hvilket betyder, at vi ikke kommer til at mærke til lavtrykkene for vest. Til gengæld kan der komme lavtryk fra Skandinavien, hvilket giver koldere temperaturer end normalt. Det kommer måske til at vare helt til november ifølge DMI.