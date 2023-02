DMI: Danmark dækket af skyer

Havde du håbet på en solrig vinterferie, er der ikke overvældende godt nyt. Men det er der til gengæld, hvis du er træt af blæsevejr.

Danskerne kan nemlig se frem til en tirsdag næsten uden vind og med temperaturer op til otte grader.

Men det bliver ikke solens stråler, der varmer. Der går nemlig ikke længe, før hele Danmark er indsvøbt i skyer.

Sådan lyder meldingen fra vagthavende meteorolog hos DMI Anja Bodholdt tirsdag morgen.

Ensformigt

Solskinsøen Bornholm har tirsdag morgen fortsat klart vejr, men det er en stakket frist, fortæller meteorologen.

For skyerne, der ligger tungt over resten af landet, er også på vej til Bornholm.

- Vi kommer ikke til at se nogen variationer i vejret. Det bliver ensformigt - overskyet, rolige vindforhold temperaturer mellem fem og syv - måske op mod otte grader.

Annonce:

Og det er ikke, fordi det kommer til at ændre sig synderligt meget de næste par dage.

- Vi kan næsten copy-paste vejrudsigten til i nat og til i morgen igen, for det er næsten uforandret de næste 48 timer, siger Anja Bodholdt.

Blæst og udbredt regn

Hun fortæller, at vi skal frem til fredag, før der for alvor sker ændringer i vejret.

- Torsdag får vi en koldfront ned over landet, så der begynder der at kunne komme lidt regn og lidt mere opbrud i skyerne. Og så fredag har vi et lavtryk, der formentlig tager en bane fra nordvest ind over Danmark eller lige nord om Danmark, og det resulterer formentlig i en overgang med ret blæsende vejr og også udbredt regn.

- Men der er lige nogle dage endnu, og lavtrykkets bane er ikke endeligt placeret endnu. Men formentlig vil det en overgang fredag sidst på dagen og i de tidlige nattetimer blive ret blæsende og give noget regn.