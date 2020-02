DMI: Danmark kan blive ramt af storm

Danmark kan i weekenden måske blive ramt af årets første storm.

Sådan lyder det fra DMI i et foreløbigt varsel.

Vejrtjenesten oplyser, at man forventer, at der søndag kommer et kraftigt østgående lavtryk nord om Danmark, og det vil medføre kraftig blæst hen over landet.

Foreløbig tyder det ifølge DMI på, at blæsevejret vil medføre stormende kuling i middelvind med vindstød af stormstyrke, som lokalt måske kan blive op til orkanstyrke.

DMI understreger dog, at der stadig er en vis usikkerhed forbundet med prognoserne, hvorfor det kan ændre sig til at blive en decideret storm, hvilket vil sige blæsevejr med stormstyrke i middelvind.

Omvendt kan det også vise sig, at blæsten ikke bliver så slemt som forudset.

Risiko for forhøjet vandstand

DMI har endnu ikke udsendt et egentligt varsel, men hvis prognoserne holder stik, sker det 36 timer før blæsevejret rammer.

DMI oplyser, at starten af næste uge også bliver præget af kraftig blæst fra vest. Det betyder, at der efterfølgende kan blive problemer med forhøjet vandstand, eksempelvis i Limfjorden.

Foreløbig gælder prognosen om den kraftige blæst søndag aften kun i den vestlige del af landet, men det kan også ændre sig, når vi kommer nærmere.