DMI: Danmark splittet i to - og så kommer kulden

Det næste døgns vejr vil splitte Danmark i to, oplyser DMI

I det kommende døgn vil Danmark været splittet i to.

I hvert fald når det drejer sig om vejret. Det oplyser DMI på Twitter.

I den vestlige del af landet har man trukket det korte strå. Her skal man nemlig hive paraplyen og gummistøvlerne frem, da det vil være mest skyet og med regn eller finregn i dette område.

Omvendt står det til i den østlige del af landet, hvor det måske endda kan blive nødvendigt at tage solbrillerne på. Her vil det nemlig blive tørt vejr med mulighed for lidt sol.

Temperaturerne vil ligge på mellem fem og otte grader, som rammer nede omkring de to til fem grader ud på natten.

Vinterligt nedbør

Heldigvis ser det ud til, at den frontzone, som skaber regnen over den vestlige del af Danmark, vil opløses i løbet af tirsdag morgen.

Men skal dog ikke juble for længe.

Et højtryk fra Rusland rykker sig nemlig længere mod vest, hvilket betyder, at onsdag vil blive koldere i hele Danmark, og man kan tilmed risikere lokal nattefrost og mulighed for 'vinterligt nedbør', når vi nærmer os weekenden.