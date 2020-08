DMI: Derfor er varmen farlig

Var man træt af køligt julivejr, så er man sandsynligvis glad for de glohede temperaturer, der nu ligger som en dyne over landet.

Det er dog ikke alle, der jubler over hedebølgen, og for nogen kan varmen faktisk være decideret farlig, advarer DMI.

- Vi varsler, når vejret potentielt kan være farligt, og lige omkring den her varme, som der er over landet lige nu, så er det faktisk noget, der kan blive rigtig ubehageligt, specielt for os danskere, som ikke er vant til varmen, forklarer meteorolog Herdis Damberg.

- Når temperaturen kommer op omkring de her 28 grader eller over, så er der risiko for, at vi kan få hedeslag eller kan dehydrere, og det er altså noget, vi skal være opmærksomme på, fortsætter hun.

Pas på de ældre og børnene

Det er særligt ældre borgere og børn, der kan opleve ubehag på grund af varmen.

- Vi kan allesammen godt dehydrere, men det er nok særligt børn og også de ældre, som måske ikke er opmærksomme på de signaler, der kan komme i form af hovedpine, eller hvis man bliver lidt utilpas, lyder det fra Herdis Damberg.

- Så der skal vi tage ekstra omsorg for børn og ældre i forhold til at hjælpe dem med at få drukket eller opholde sig i skyggen.

Og der er god grund til at tage det alvorligt.

Statens Serum Institut kunne i 2018 berette, at varmen den sommer havde været medvirkende til 250 flere døde end forventet.

Hold et øje på grillen

Vi skal passe på helbredet, men vi skal også passe på vores omgivelser.

Derfor er det i disse dage vigtigt, at vi er forsigtige, når vi tænder op for grillen eller laver bål i baghaven.

- Vi har relativt højt tørkeindeks i de østlige egne, og det går også stærkt med, at det tørrer ud i resten af landet, når der er så meget varme og sol.

- Så det er en god idé lige at tænke sig om, hvis man skal ud og lave et lille bål eller grille i haven, fortæller Herdis Damborg.

Få det fulde overblik over de kommende dages varme vejr i videoen over artiklen.

Vand, skygge og ikke mindst solcreme skal der til. Men hvor meget solcreme har du egentlig brug for? Spoiler: Du bruger helt sikkert ikke nok. Video/Redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

