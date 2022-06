DMI: 'Det bliver en fantastisk dag'

- Det bliver bare en fantastisk dag, indleder vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard.

- Solen brager ned over hele landet. Der er ikke en sky på himmelen.

Ifølge DMI kan der midt på dagen komme en lille smule skyer.

- Men der bliver langt imellem, og de giver ikke noget vand fra sig.

Skulle man lede efter en god grund til at køle sig selv ned med en kold is eller et dyp i vandet, er den her: Termometeret vil nemlig vise mellem 23 og 26 grader.

Risiko for kraftigt tordenvejr

Mens vejret byder på sol og varme hele dagen over det meste af landet, kan det på Bornholm udvikle sig lidt anderledes. Her kan de nemlig risikere at blive ramt i eftermiddag af kraftige tordenbyger, der kommer fra Polen.

- Det er lidt usikkert, om de kommer op til Bornholm eller lige går øst om, så de slipper, fortæller Bolette Brødsgaard.

- Men der er afgjort risiko for, at de får kraftigt tordenvejr i eftermiddag og i aften på Bornholm.

Aften og nat

Aftenens vejr vil altså måske byde på regn og byger for bornholmerne, mens resten af landet kan se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol.

I nat vil det være mest klart, men over de sydvestlige egne vil det være mere skyet og sidst på natten kommer der regn. Nattetemperaturerne vil være mellem 12 og 18 grader.

