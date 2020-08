DMI: Det bliver helt anderledes nu

Det kølige vejr er kommet for at blive, varsler DMI

Den kølige sensommer er gledet ind over Danmark og ser ud til at blive.

Søndag vil solstråler bryde igennem morgentågen, som har omgivet landet mange steder, indtil skyer vokser op i løbet af formiddagen i det meste af landet.

Temperaturen lægger sig omkring 20 grader, og det skal vi ifølge DMI vænne os til.

- Vi forventer, at det bliver helt anderledes, end hvad vi har været vant til den seneste tid, siger Klaus Larsen vagthavende meteorolog ved DMI.

Den kølige ende af sensommeren og efteråret er altså begyndt, men ikke alt håb er fortabt, hvis man spørger DMI.

- Hvis man sidder op ad en sydvendt væg, så kan det jo godt føles ganske lunt, siger Klaus Larsen.

Med lidt held kan det blusse op igen

Det ser ud til, at sommervarmen må lægges på hylden for nu. Nogle steder har man hurtigt afskrevet den for i år.

Hos DMI vækker meldingen dog en lille gnist af håb, hvis man allerede savner varmen lidt.

- Der ligger stadig noget varme omkring Sydeuropa. Hvis vi får vinden fra syd, så kan vi sagtens få temperaturen op igen.

Det ser dog ikke ud til at de varme vinde rammer os før slutningen af september, så ifølge DMI må vi nu forberede os på, at det nu bliver koldere.

'Tørvejr'

De regnfulde dage bliver i næste uge afløst af mindre byger.

- Jeg er lige ved at sige 'tørvejr' i forhold til, hvad vi har været vant til, siger Klaus Larsen.

Lidt mindre regn og lidt mere sol lyder meldingen i forhold til denne uge.

I denne uge har de fleste dage haft fem-syv millimeter regn, hvilket i næste uge bliver afløst af under en millimeter.