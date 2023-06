DMI: Det er langt fra nok

Weekenden bød på regn. Mandag bød på regn. Tirsdag aften kommer regnen igen.

Men facit er stadig det samme. Det er langt fra nok til at få bugt med tørken!

'Status på tørken! De sidste dages nedbør har på landsplan kastet under 6 mm nedbør af sig. Det er langt fra nok til at ændre tørkesituationen for alvor, skriver DMI på Twitter.

'En normalisering af tørkeniveauet kræver 30-40 mm nedbør, der helst skal falde som blid heldagsregn.'

Men hvad er udsigterne så? Er 30-40 mm overhovedet realistisk?

- Det hurtige svar er nej, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Hans Peter Wandler til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er på landsplan, det skal komme, og det forventer vi ikke. Der kan komme byger i morgen, men det er et lokalt fænomen. Et bud kunne være, at der kan falde mellem 1-5 måske 10 mm regn.

Annonce:

Samtidig understreger vagtchefen, at der er markant forskel på byger og det, de kalder 'blid heldagsregn'

- Byger er mere intense og falder hårdt, og her vil en del af vandet typisk ende i kloakkerne og lignende. Den regn, vi har brug for, skal falde stille over hele dagen, så jorden kan nå at optage det, siger han.

Varmt, men regn

Ekstra Bladet talte også tidligere på morgenen med Hans Peter Wandler.

Her fortalte han, at tirsdagen vil blive lun med temperaturer fra 22 til 27 grader, men hen ad aftenen og natten vil det dog blive mere skyet med byger, der kan udvikle sig til torden.

Samme tendens ses onsdag.

Torsdag starter Tinderbox i Odense og lørdag åbner Roskilde op.

Og er du i tvivl om, hvad du skal pakke af tøj til festivalerne, så tjek her.