DMI: Det går ned ad bakke

Weekenden starter flot med tørt og til tider solrigt forårsvejr, men søndag sker der et skifte, og der kan komme nogle enkelte byger.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen tidligt fredag morgen.

- Det starter pænt med nogen eller en del sol til hele landet i dag. Der er dog nogle skyer på vej, så det i perioder bliver mere skyet, siger han.

13 grader

Fredag fortsætter det hidtil lune vejr med op til 17 grader. Ved de østvendte kyster skal man dog ikke regne med at komme over 13 grader, fortæller meteorologen.

- Og så går det desværre lidt ned ad bakke her i løbet af weekenden. Lørdag får vi flere perioder med lidt skyer, og især Østersø-området vil komme til at mærke det køligere vejr, hvor man kun kommer op på ti grader, siger Klaus Larsen.

Især bornholmerne og Lolland-Falster vil få kulden at mærke.

- Men ellers får resten af landet mange steder op til 15-17 grader, tilføjer han.

Ifølge Klaus Larsen bliver søndag 'lidt af en skiftedag'.

- Her får vi kun lidt eller nogen sol, og der kan også komme nogle enkelte byger rundt omkring, siger han.

Højtryk

Temperaturen søndag kommer til at ligge på mellem 10 og 13 grader.

Både fredag, lørdag og søndag bliver vinden let til frisk fra nordøst.

Ifølge DMI er der næsten ikke faldet noget regn i Danmark de seneste to uger.

Det tørre og sommerlige forårsvejr skyldes et solidt højtryk over Skandinavien, der har blokeret for lavtryk og fronter.

Men selvom det føles tørt, faldt der alligevel nok regn i begyndelsen af måneden, til at vi ligger over normalen.

Der skal ifølge DMI heller ikke så meget til, for rent statistisk er april den tørreste måned på året.