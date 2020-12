DMI: - Det gælder om at nyde det i dag

- Det ser næsten fantastisk ud her i dag. Det er ikke mange dage, vi har kunnet opleve sådan en solopgang, efter vi har været dækket ind i skyer i rigtig lang tid.

Hos DMI's vagtchef, Dan Nilsvall, er der ingen tvivl om, at danskerne har en rigtig flot dag i vente dagen efter juleaften.

Her er langt de fleste nemlig stået op til en frostklar himmel, hvor flertallet har kunnet glæde sig over, at de ikke har skulle fjerne is fra ruden på bilen og i stedet nyde det for december anno 2020 usædvanlige syn, at solen får ubegrænset plads på himlen.

- Ved Kattegat og på Bornholm kan der blive dannet en enkelt lokal byge med slud eller sne, men jeg vil sige, at det er en meget lille risiko. Men man ved aldrig med det relativt varme havvand. Det overrasker indimellem, for der er meget energi i det, lyder det fra meteorologen.

- Det smukke vejr får en ende

Han fortæller, at fredagen derfor generelt set over landet byder på klart vejr og temperaturer mellem en og fire graders varme med en let til frisk vind fra en nordlig retning.

- Det må vi nyde i dag, siger han.

For det gælder nemlig om at nyde det flotte vejr, mens man kan.

- Det smukke vejr får også en ende. I løbet af natten ventes det at blive mere skyet vestfra, og i Jylland kommer der efterhånden lidt regn og lokalt måske lidt slud. Det er dog ikke noget, der bliver liggende, siger Dan Nilsvall.

Og søndag udvikler vejret sig til en blæsende omgang især i Jylland.

- Den front, vi forventer ind over landet i løbet af natten, skyldes et lavtryk, der ligger over Island, og det betyder at vanden efterhånden tiltager til søndag, og ved kysterne kan der blive kuling med vindstød op til stærk storm, siger han.

- Generelt bliver det lidt blæsende, men den kraftigste vind vil vi opleve ved vestkysten. Men vi forventer ikke forhøjet vandstand, og det skyldes, at vinden kommer fra syd, siger Dan Nilsvall.

Mulighed for 'våd' sne

Han fortæller, at temperaturerne i næste uge falder lidt igen efter mildt vejr søndag, og at temperaturerne generelt kommer til at ligge under fem grader.

- Det ser ud til, at der er en mulighed for, at der kan komme lidt hvid nedbør omkring d. 29. Men det bliver formentlig kortvarigt, og hvis der kommer noget er det meget våd sne, så det er ikke noget, vi får nogen glæde af. Men det kan være, at nogen vil opleve lidt glæde af noget hvid nedbør, slutter meteorologen.