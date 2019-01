DMI: Det kommer til at føles som 10-15 minusgrader

Hvis du ikke allerede er pakket ind i hue og handsker, når du træder ud ad hoveddøren, så er det måske en god idé at gøre det nu. Ifølge DMI's nyeste månedsprognose går danskerne en kold tid i møde.

I begyndelsen af næste uge kommer vi ifølge DMI ikke til at mærke den store forskel, men længere henne i uge fire kommer det til at føles rigtig koldt.

- Der er tegn på, at vi skal have vinden rundt i det østlige hjørne, hvor den efterhånden kan tiltage op til hård vind. Samtidig får vi sendt kolde russiske luftmasser ind over landet, og derfor kommer dagtemperaturen til at ligge omkring frysepunktet. Kombinerer vi de to ting, så kommer det til at føles som ned til 10-15 minusgrader, siger Steen Hermansen, der er meteorolog hos DMI.

Som det ser ud nu, forventer DMI, at de koldere luftstrømme når til Danmark onsdag eller torsdag i næste uge.

- Det bliver altså nogle blæsende og kolde dage midt på ugen.

Slud- og snebyger

Prognoserne tyder også på, at der nogle dage dannes slud- og snebyger over havområder, som trækker ind over landet.

- Hvis vi skal udpege nogle særligt udsatte områder, der vil få tilført snebyger fra havet, så er det typisk Bornholm, Lolland-Falster og Sydsjælland, men også Djursland, Nordøstjylland, Nordfyn og Nordsjælland, lyder det fra meteorologen.

DMI forventer, at snebygerne vil aftage sidst på ugen.

Du kan se hele vejrudsigten for uge fire, fem og seks i videoen øverst i artiklen.