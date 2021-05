DMI: Det ser overraskende godt ud

Køligt og ustabilt vejr i maj ser ud til at blive afløst af noget bedre vejr i juni

Både april og maj måned anno 2021 bliver næppe husket for bragende solskin og glade stunder i haven og på stranden.

Men kort før måneden skifter, og kalenderen skifter til sommermåneden juni, kan der være bedring i udsigt.

Sådan lyder de lovende toner fra DMI's langtidsmeteorolog Martin Lindberg, der tirsdag har kigget på prognoserne for den kommende måned.

- Jeg er lidt overrasket over den her månedsprognose, for det ser noget bedre ud, end det har gjort på det sidste, siger han til Ekstra Bladet.

Maj slutter pænt

I første omgang skal maj dog overstås, og her venter primært mere af det ustadige og relativt ustadige vejr.

- Næste uge bliver også til den kedelige side, og vi starter med ustadigt vejr igen. Men i løbet af den anden halvdel af ugen nærmer et højtryk sig vestfra, siger han.

Han fortæller, at slutningen af næste uge - den sidste weekend i maj - kan blive med noget bedre vejr.

- Det ser ud til, at weekenden kan blive ret fin med sol og tørt vejr og op mellem 13 og 18 grader, siger Martin Lindberg.

Pænt vejr fortsætter

Ugen efter peger prognoserne også på, at det pæne vejr fortsætter.

- Meget peger på, der kommer en stabil og relativt varm periode i starten af juni måned. Prognoserne peger lige nu på højtrykspræget vejr i hele den første uge i juni, hvor vi hovedsageligt får tørt og varmt vejr med nogen eller en del sol, siger langtidsmeteorologen.

Han fortæller, at der er lidt usikkerhed om, hvor højtrykket lægger sig, og at der derfor potentielt kan komme lidt flere skyer, men at det i hovedtræk bliver lunere vejr, end vi har været vant til. I løbet af ugen kan temperaturen nå op mellem 16 og 22 grader.

Op mod 25 grader

Og også ugen efter, der starter med 6. juni, er der tegn på bedre vejr, end hvad april og maj har budt på.

- Det er selvfølgelig lidt usikkert, når vi når så langt frem, men de to prognoser, jeg har kigget på, peger begge to på, at det højtryksprægede vejr fortsætter, siger han.

- Temperaturmæssigt går vi fra 15-20 grader og op til 20-25 grader. Så der kan vi en overgang opleve ægte sommerdage, som er defineret ved mere end 25 grader, siger han.

Den efterfølgende uge ser på nuværende tidspunkt ud til at kunne blive en tilbagevenden til det mere ustadige vejr.

- Men det bliver selvfølgelig stadig noget varmere, end vi har været vant til i april og maj, siger Martin Lindberg, som altså ser tegn på, at vi får lidt smag på noget varmere vejr i Danmark.

- Det giver lidt håb for sommeren med det vejr, vi ser ud til at få i starten af juni, siger han.