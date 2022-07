DMI: Det varme vejr bliver en kort fornøjelse

Store dele af Europa er i disse dage ramt af hedebølger og varme rekorder. Selv i Storbritannien når temperaturerne rekordhøje højder.

Snart får danskerne også lidt af varmen at smage, selvom det bliver en lidt kort fornøjelse. Der er heller ikke udsigt til, at der skal slås varmerekorder, men mindre kan også gøre det.

Søndagens vejr byder på klassisk dansk sommervejr.

- Der ligger mange skyer indover landet i dag, som der kan være små huller i. Det gælder for hele landet, siger Anja Bodholt, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Det holder tørt de fleste steder søndag, og temperaturerne ligger på 17-22 grader. Kun den nordlige del af Jylland kan blive ramt af en byge eller to.

Skifter langsomt mandag

Mandagen starter ud med vejr, der på mange måder ligner søndagens, men i løbet af dagen bliver det mere sommerligt.

- Den varme, der ligger over Sydeuropa kommer her op i løbet af ugen. Allerede i løbet af mandagen vil der langsomt ske et skift. Vinden aftager og temperaturen får et nøk op, siger Anja Bodholdt.

Hvis man er glad for skyfri himmel og høje temperaturer, er der noget at se frem til tirsdag og onsdag.

Tirsdagen ser ud til at være fri for vind og skyer, og temperaturerne når op imod de 30 grader.

Det varme sommervejr bliver dog en kort fornøjelse i denne omgang. Allerede onsdag tager vinden til, og om aftenen kan der komme byger.

- På nuværende tidspunkt ser det ud til at der kommer regn og byger efter onsdagens varme vejr. Temperaturen tager også et dyk til omkring de 20 grader igen, siger Anja Bodholt.