DMI: Disse steder kan få skybrud og torden

Lørdag eftermiddag har DMI udsendt en risikovarsling for lokale skybrud

Der er risiko for lokale skybrud og torden lørdag eftermiddag og ud op aftenen.

Det skriver DMI på sin hjemmeside.

Helt specifikt er det især Vest- og Nordjylland, som ligger i skudzonen for kraftige regnbyger og torden.

'Samtidig er der ikke ret megen vind, så bygerne bevæger sig kun meget langsomt mod nord og nordøst, og derfor er der risiko for lokale skybrud', skriver de.

'Vær opmærksom'

Lokalt kan der falde mellem 15 til 25 millimeter regn på en halv time, oplyser DMI, som også opfordrer folk til at være varsomme.

'Vær opmærksom på, at vand kan samles i lavtliggende områder for eksempel kældre, vejbaner, viadukter, og at områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes'.

'Luk vinduer og døre. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden', skriver DMI i risikovarslingen.

DMI definerer skybrud som 15 millimeter nedbør på en halv time.