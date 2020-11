DMI: Drastisk vejrskifte på vej

Efter en stribe dage med gråt vejr uden de store forandringer i hverken nedbør eller temperatur byder slutningen af ugen på væsentligt anderledes vejr.

Således varsler DMI, at man forventer, at det nordlige og nordvestlige Jylland kan blive ramt af stormende kuling med vindstød af storm- eller orkanstyrke i løbet af torsdagen, samtidig med at temperaturen i hele landet tager et dyk.

- Der er et lavtryk, som skal passere lige nord for landet, og det bliver en lidt blæsende torsdag i hele landet, hvor det så især er i det nordvestlige Jylland, man kan opleve vindstød op til orkanstyrke, siger vagthavende meteorolog Dan Nilsvall til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det i resten af landet især er ved de nordvest-vendte kyster, man kan forvente vindstød af stormstyrke.

Som det ser ud nu, forventer DMI ikke, at blæsevejret udvikler sig til en regulær storm, og der skulle heller ikke være risiko for forhøjet vandstand.

- Men det holder vi selvfølgelig øje med i de kommende dage, siger meteorologen.

Til gengæld kan blæsevejret betyde problemer for trafikken over Storebæltsbroen torsdag eftermiddag, fordi den til dels kommer på tværs af broen.

Hvid nedbør

Ud over den kraftige blæst kan man flere steder i løbet af torsdag aften og natten til fredag få et forvarsel om den kommende årstid, idet der kan komme noget hvid nedbør som ledsager til blæsten.

- I løbet af torsdagen vil der først komme udbredt regn, og så bliver det mere til byger i løbet af eftermiddagen. Der vil være en mulighed for, at der kan komme noget hvid nedbør i løbet af torsdag aften og natten. Men det er ikke noget, jeg forventer, bliver liggende i ret lang tid på grund af det milde vejr, vi har haft, siger Dan Nilsvall.

Han fortæller, at den hvide nedbør primært vil bestå af slud, men at det nogle steder også kan falde som tøsne. Den hvide nedbør vil sandsynligvis primært falde i det nordlige Jylland og i Nordsjælland.

Temperatur dykker - og kommer op igen

De seneste dage har temperaturen mange steder ligget omkring 12 grader, og det virker derfor utænkeligt, at der skal komme hvid nedbør. De kommende dage tager temperaturen dog også et dyk, hvorfor nedbøren altså kan skifte farve og konsistens.

- På torsdag vil temperaturen formentlig falde ned til omkring fem-seks grader, og natten til fredag vil temperaturen formentlig ligge mellem en og fem grader, lyder det fra meteorologen.

Han fortæller, at det vinterlige vejr kun kommer forbi kortvarigt.

- Det milde vejr kommer tilbage igen i løbet af lørdag og søndag med temperaturer op omkring ti grader. Så det er et lille forvarsel om mere kolde tider, men så længe vi har vind fra en nordvestlig retning er der ikke den store ændring, siger Dan Nilsvall.