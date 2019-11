DMI: En dag der bare skal overståes

Tirsdag bliver en dag, 'der bare skal overstås', mens torsdag ser ud til at blive ugens mest solrige dag

Der er vaskeægte efterårsvejr i vente den kommende uge.

Sådan lyder prognosen fra Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

Overordnet set byder ugen på masser af byger og dagtemperaturer mellem fem og otte grader. Og de fleste nætter vil der være risiko for nattefrost.

- Ugen byder på rigtig ustadigt efterårsvejr med skyer, regn og alt godt fra efterårets side, siger Mette Wagner.

Mandag starter ud med en del byger ind over landet, som ser ud til at aftage i løbet af formiddagen.

På Sjælland og Fyn er der mulighed for en smule sol i løbet af eftermiddagen.

Tirsdag bevæger et frontsystem sig ind over landet. Med sig bringer det masser af skyer, regn og blæst.

- Tirsdag bliver en af de dage, der bare skal overstås, lyder det fra meteorologen.

- Det bliver en ganske blæsende dag med jævn til hård vind og ved kysterne op til kuling.

Onsdag bliver en dag præget af byger de fleste steder i landet. Især for bornholmerne og jyderne.

Torsdag ser der ifølge DMI's prognoser ud til at blive et ophold i regnen og bygerne.

- Torsdag ser ud til at blive ugens bedste dag, hvis man gerne vil have et lille kig til solen, siger Mette Wagner.

- Det bliver den dag, hvor der er størst chance for sol, og der ser kun ud til at komme enkelte byger.

Frem mod weekenden ser der ud til at være mere ustadigt vejr i vente, mens temperaturerne kan stige en smule.

Men der er en del usikkerhed forbundet med prognoserne så mange dage frem, understreger meteorologen.