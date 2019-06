DMI: - En god bløder

Mange danskere er lørdag morgen vågnet op til regn, er der er da også god grund til at finde paraplyen frem, hvis man skal ud at gå denne formiddag.

- Der ligger en front inde over Sjælland, Djursland og Vendsyssel, og det giver en god bløder, siger Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Fronten får det til at regne godt i løbet af formiddagen.

- Cellerne med regn i begynder at være væk ved 11-tiden, og så forventer vi stort set tørvejr derefter. I hvert fald på Sjælland, siger Frank Nielsen.

Lidt byger hist og pist

I Jylland kan der dog godt komme lidt byger i eftermiddag.

- Og de kan egentlig godt fortsætte i aften og i nat især vestpå, siger Frank Nielsen fra DMI.

Det grå vejr fortsætter hen over pinsen, og det betyder altså, at vi må kigge længere efter solen, end vi har gjort den forgange uge.

- Samtidig kommer der en frisk vind fra sydvest. Vejret bliver fint, selvom det ikke bliver solrigt.

- Langs den jyske vestkyst kan der godt blæse en hård vind til kuling - især ved de yderste klitrækker. Vinden kommer fra syd derovre, siger Frank Nielsen.

Efter pinsen kommer der lunere luft fra kontinentet, men det er svært at forudsige, om det kommer til at betyde klart strandvejr her i Danmark.

- Der ligger nemlig kold luft over Skotland og Nordsøen, og det kan godt give et slagsmål med den varme luft sydfra. Så måske får vi en lummervarme, men det er lidt svært at forudsige for nuværende, siger den vagthavende meteorolog.