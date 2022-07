DMI: 'En klassisk dansk sommerdag'

Der er ikke meget at fortælle om vejret lørdag, der nok mest bliver en 'klassisk, dansk sommerdag'. Men senere på ugen ser det spændende ud

Det bliver nok mest en blæsende dag i dag uden de helt store temperaturer at se frem til. Men det betyder ikke, at vi ikke får solen at se.

Sådan lyder meldingen lørdag morgen fra DMI.

- Det væsentligste i dag er nok mest vinden. Det bliver ret blæsende med en jævn til hård vind fra vest og nordvest ved Vestkysten helt op til kuling nogle steder, fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

En smule sol

Og selvom der ikke kommer temperaturer i den helt høje ende lørdag, kan det stadig blive en udmærket dag med sol, vurderer meteorologen.

- Det bliver lidt periodevist med en smule sol. Nogle steder kan der komme en del sol, men det er nok mest i Nordjylland, siger han.

- Ellers bliver det en klassisk dansk sommerdag med god gang i vinden og drivende skyer og måske en byge, siger Lars Henriksen.

Ser spændende ud

Ifølge Lars Henriksen kommer temperaturen lørdag til at være på en 15-18 grader.

Men der er stadig håb for at kunne komme til at svede på sin altan eller terrasse - blot lidt senere på ugen.

- Hvis alt går som vi håber og forventer, så kan vi allerede i løbet af mandag komme over 20 grader nogle steder. Tirsdag og onsdag ser også meget sommerlig ud med 20, måske 25, grader. Så tager vi dog et dyk igen omkring torsdag og fredag i næste uge. Weekenden også omkring en 15-20 grader.

Ifølge Lars Henriksen ligger vandtemperaturen på en 15-18 grader.